Altach: Unentschieden in St. Pölten

In der Fußball-Bundesliga muss sich Altach in St. Pölten mit einem 3:3 begnügen. Überschattet wird das Spiel von einer schweren Verletzung von Benedikt Zech.

Altach-Verteidiger Benedikt Zech hat sich im Bundesliga-Spiel beim SKN St. Pölten schwer verletzt. Beim Anschlusstreffer der Altacher zum 1:2 (44. Minute) prallte Zech mit St. Pöltens Torhüter Christoph Riegler zusammen und blieb kurzzeitig offenbar bewusstlos liegen.

Der am Kopf blutende Altacher rappelte sich nach einer Behandlung zwar auf, konnte sich aber nicht auf den Beinen halten. Nach minutenlanger Unterbrechung wurde Zech auf einer Trage in die Kabine abtransportiert. Der Verteidiger hat sich laut Trainer Martin Scherb nach einer ersten Diagnose ein Cut am Hinterkopf und eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Zech wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.