1,4 Promille: Mit Auto in Vorgarten gelandet

Ein alkoholisierter Autolenker ist im Schweizer Grenzort Rheineck mit dem Auto in einem Hausgarten gelandet. Der 32-Jährige, der unverletzt blieb, musste seinen Führerschein abgeben. Das Auto hatte er bei seinem Vater ausgeliehen.

Der Mann verlor am Samstag um 00.20 Uhr beim Beschleunigen in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Laut Polizeibericht brach das Heck aus - nachdem es dem Fahrer nicht gelang, mit Gegenlenkbewegungen das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen, bremste er stark ab. Das Auto überquerte den Gehsteig und einen Hausvorplatz, bevor es in einem Vorgarten zum Stillstand kam.

Kantonspolizei St. Gallen

40.000 Franken Schaden am Auto

Laut Polizei ergab ein Alkoholtest 1,4 Promille, der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Schweizer Franken. Der Schaden an Garten und Vorplatz ist noch nicht bekannt.

Kantonspolizei St. Gallen

Alkoholisierter Lenker fährt in Gartenmauer

Zwischen Thal und Altenrhein war kurz zuvor ein ebenfalls alkoholisierter Lenker frontal in eine Gartenmauer gekracht. Der 23-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, am Auto entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Franken.