Landeswarndienst: Erhebliche Lawinengefahr

Der Landeswarndienst hat am Samstag in den Bergen zu erhöhter Vorsicht gemahnt. Am Vormittag herrschte oberhalb von 2.000 Metern in Vorarlberg erhebliche Lawinengefahr und damit Warnstufe 3 der fünfteiligen Gefahrenskala.

Mit zunehmender Wärme und Sonneneinstrahlung nehme die Gefahr am Nachmittag zu, Lawinen könnten gefährlich groß werden, heißt es. In Vorarlberg werde die Lawinengefahr bereits am Vormittag weiter ansteigen und am Nachmittag verbreitet erheblich sein. Schneebrettlawinen könnten bereits von einzelnen Skifahrern ausgelöst werden, betonte Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst.

