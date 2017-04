Sophie Thurnher ist die neue Miss Vorarlberg

Die neue Miss Vorarlberg kommt aus Hohenems: Sie heißt Sophie Thurnher und ist 18 Jahre alt. Die neue Miss wurde am Freitagabend auf der Sonnenkönigin gekürt. Vizemiss 2017 ist die 20-jährige Jennifer aus Fußach.

Die achtköpfige Jury - darunter auch Musiker und Moderator Ross Antony - musste sich zwischen neun Kandidatinnen entscheiden. Nach einer ersten Vorstellungrunde präsentierten sich die Kandidatinnen unter anderem in schicken Outfits, in Unterwäsche und im Dirndl.

Am Ende stand fest: Die Schönste im Land kommt aus Hohenems. Die 18-jährige Sophie hat allerdings nicht viel Zeit zum Feiern, sie steckt mitten in der Matura. „Am Dienstag habe ich Deutsch-Matura“, so die neue Miss zu ihren Plänen, dann folgen noch die anderen Matura-Prüfungen - bevor es ins Missencamp geht.

zurück von weiter

Auf Platz zwei kommt die 20-jährige Jennifer aus Fußach, auf Platz drei die ebenfalls 20-jährige Julia aus Höchst. Die Plätze vier und fünf gehen an Aida aus Bürs und Martha aus Feldkirch.