Moschee mit Hundekot beworfen: Geldstrafe

Weil er eine Moschee in Bludenz mit einem Hundekotsäckchen beworfen hatte, ist am Freitag am Landesgericht Feldkirch ein 30-jähriger Hundebesitzer verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 7.560 Euro.

Der mehrfach vorbestrafte - drei Mal einschlägig - 30-Jährige erschien zwar nicht zum Prozess, eine Videoaufnahme und eine Zeugenaussage ließen aber keine Zweifel offen. Der Mann hat in einer Nacht im vergangenen Februar offensichtlich ein mit Hundekot gefülltes Säckchen gegen die Fassade der Moschee des Vereins ATIB in Bludenz geschleudert. Das Gebäude wurde dadurch stark verschmutzt. Er wurde der schweren Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Eine Bekannte des 30-Jährigen musste sich am Freitag in derselben Angelegenheit vor Gericht verantworten. Ihr wurde vorgeworfen, den Mann bei seiner Tat unterstützt zu haben, indem sie den Hund hielt, damit der 30-Jährige in Ruhe werfen konnte. Die Beteiligung der Frau konnte allerdings nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, weshalb sie freigesprochen wurde. Sie gab an, sie habe weder mitbekommen, dass ihr Begleiter ein Säckchen mit Hundekot in der Hand hielt, noch dass er dieses gegen die Fassade geschmissen habe. Auch dieses Urteil ist nicht rechtskräftig.