199 Flüchtlingskinder ohne Eltern im Land

In Vorarlberg leben derzeit 199 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie sind zwischen zwölf und 18 Jahre alt. Der Großteil der Jugendlichen - nämlich 165 - kommt aus Afghanistan.

111 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge davon müssen nach wie vor auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten. Weitere 66 haben subsidiären Schutz erhalten - können also nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, 18 sind als Flüchtlinge anerkannt und vier haben einen negativen Asylbescheid erhalten. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) an den freiheitlichen Landtagsabgeordneten Christoph Waibel (FPÖ) hervor.

Speziell eingerichtete Wohngruppen

Untergebracht sind die meisten von ihnen in den speziell für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingerichteten Wohngruppen in Bregenz, Lustenau, Hohenweiler, Lauterach, Feldkirch und Vandans. Es sind aber auch einzelne in Patenfamilien, Wohngemeinschaften oder Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht. Alle befinden sich in Bildungsprogrammen - der Großteil nämlich 70 besuchen eine reguläre Schule. Und 40 jugendliche Flüchtlinge haben seit Mitte 2016 einen Arbeitsplatz gefunden.