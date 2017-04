Wintereinbruch - Bäume werden zur Gefahr

In Vorarlberg ist Ende April der Winter zurückgekehrt - auch im Rheintal schneit es. Vorsicht gilt nicht nur für Autofahrer, auch Fußgänger müssen sich in Acht nehmen: Immer wieder brechen Äste aufgrund der Schneelast ab.

Der Weg zur Arbeit oder in die Schule kann heute auch zu Fuß gefährlich werden. Aufgrund des nassen Neuschnees brechen immer wieder - auch dicke - Äste ab, warnt Mario Amann von Sicheres Vorarlberg. Der Schnee Ende April ist besonders gefährlich, da die Bäume ihre Kraft für die Blüte brauchen und deshalb schneller abbrechen, sagt Amann. Er rät vor allem Eltern, ihre Kinder vor der Gefahr der abbrechenden Äste zu warnen.

Sicheres Vorarlberg

Schneekettenpflicht für Lkw am Bödele

Auf den Straßen scheint es derzeit noch ruhig zu sein. Die Straßenmeistereien sind unterwegs. Aktuell brauchen Lkw Schneeketten am Bödele-Pass in Dornbirn.

Heute häufig winterlich

Es bleibt heute in Vorarlberg winterlich: Den ganzen Tag über schneit oder regnet es laut Wetterprognose. Am Nachmittag steigt die Schneefallgrenze dann auf 700 bis 1000m Höhe - mehr dazu in wetter.ORF.at.

Beginn der Verkehrskontrollen am Arlbergpass

Der Schnee hat auch Folgen am Arlberg, nachdem der Arlbergstraßentunnel wegen Sanierungsarbeiten gesperrt wurde, haben am Mittwoch die Kontrollen am Arlbergpass begonnen - mehr dazu in Beginn der Verkehrskontrollen am Arlbergpass (vorarlberg.ORF.at; 26.4.2017).

