Dornbirn: Bauarbeiten in Fußgängerzone starten

Anfgang Mai, also kommende Woche, beginnen die Bauarbeiten für die Erweiterung der Fußgängerzone in der Dornbirner Schulgasse und im Kirchenpark. Die Neugestaltung wird voraussichtlich bis kommenden September dauern.

Die Neugestaltung wird in drei Etappen durchgeführt, heißt es bei der Stadt Dornbirn. Baustart ist Anfang Mai im Kirchenpark, anschließend in der Schulgasse selbst, die ab Mitte Mai für den Verkehr gesperrt wird. Während dieser Zeit wird zudem die Stadt- und auch die Landbushaltestelle Klostergasse in Richtung Bahnhof nicht bedient. Nach Abschluss der Arbeiten an beiden Baustellen soll die Haltestelle wieder aktiviert werden.

Stadt Dornbirn

Dornbirn bekommt größere Fußgängerzone

Mit dem Projekt soll die Innenstadt attraktiver und der Stadtteil hinter der St. Martins-Kirche aufgewertet werden. Nach Angaben der Stadt wurde das Projekt nach einem städtebaulichen Wettbewerb vor einigen Jahren weiter entwickelt - mehr dazu in: Dornbirn soll größere Fußgängerzone bekommen.

Markthalle im Gespräch

Die Stadt Dornbirn hat zudem weitere Pläne für die Belebung der Innenstadt. Die Errichtung einer Markthalle steht derzeit im Raum. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits in Auftrag gegeben. Vor allem bei Schlechtwetter, während der kalten Jahreszeit oder an den Tagen, an denen kein Markt im Freien stattfindet, wäre eine solche Halle eine Bereicherung, sind die Verantwortlichen bei der Stadt überzeugt. In erster Linie müsse nun geklärt werden, ob das Einzugsgebiet in Dornbirn für eine Markthalle überhaupt ausreichend sei,sagt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP). Bereits im Sommer sollen erste Ergebnisse über Machbarkeit und Standort feststehen. - mehr dazu in: Dornbirn hat neue Pläne in der Innenstadt.