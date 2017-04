Tourismus schwächelt im März

Die Tourismuszahlen im März 2017 sind deutlich hinter jenen vom Vergleichsmonat des Vorjahrs zurückgeblieben. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Osterfeiertage 2016 in den März fielen, heuer aber erst in den April.

Laut Landesstelle für Statistik haben 254.000 Gäste (-13,7 Prozent) knapp 1,12 Millionen Übernachtungen (-16,2 Prozent) gebucht. Die Saison-Zwischenbilanz für den Zeitraum November 2016 bis März 2017 lautet auf 1,06 Millionen Urlaubsgäste (-5,6 Prozent) mit 4,39 Millionen Nächtigungen (-8,9 Prozent).

Schützinger rechnet mit schwächerem Ergebnis

Angesichts dieser Zahlen rechnet Tourismusdirektor Christian Schützinger heuer auch zum Ende der Wintersaison mit einem vergleichsweise schwächeren Ergebnis. Der April mit den Osterferien werde das März-Minus noch etwas abfedern, aber nicht mehr kompensieren können.

„Zwar sind die Gastgeber in der langen Saison bis spät in den April hinein mit vollem Engagement im Einsatz gewesen. Aber obwohl die Osterwoche schön war und auch nochmals Schnee gefallen ist, hat sich die Lust auf Skiurlaub zu diesem späten Termin bei den Urlaubsgästen in Grenzen gehalten“, so Schützinger.