Integration: Sprache für Schwärzler der Schlüssel

Laut Integrations- und Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) ist ein Drittel der in Vorarlberg lebenden Türken sehr um Integration bemüht. 50 Prozent seien auf dem Weg dorthin. Beim Spracherwerb ortet Schwärzler aber Nachholbedarf.

Laut Schwärzler haben 20 Prozent der Türken in Vorarlberg bei der Integration noch immer nicht erkannt, worum es gehe. Das betreffe vor allem den Spracherwerb. Für den Landesrat muss jeder Mensch, der in Vorarlberg eine Zukunft haben möchte, auch die deutsche Sprache lernen, um sich verständigen zu können.

Integrationsfragen mit Vereinen neu auftellen

„Wir haben mehr als 15 verschiedene Vereine, in denen der Großteil der im Land lebenden Türken auch mitorganisiert ist. Wir werden als nächsten Schritt stärker in die Vereine hineingehen“, so Schwärzler. Man wolle mit den Obleuten und Funktionären der Vereine die Zukunftsfragen des Landes diskutieren und dann mit den Mitgliedern die Frage der Integration neu aufstellen.