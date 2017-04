Bregenz: Auto umgekippt, Fahrerin verletzt

In Bregenz hat sich am Mittwoch eine 65-jährige Frau bei einem Autounfall verletzt. Sie war mit ihrem Fahrzeug in der Achgasse unterwegs, als der Wagen umkippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Die Frau war um 10.15 Uhr auf der Achgasse in Richtung Stadt unterwegs. Beim Torbogen einer Wohnanlage touchierte sie einen rund 30 Zentimeter großen Begrenzungsstein auf der rechten Seite, wodurch der Wagen umkippte.

Maurice Shourot

Die Autolenkerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der Wagen der Frau wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.