Heimische Bauwirtschaft legt weiter zu

Die Vorarlberger Bauwirtschaft erzielte 2016 einen Umsatz von knapp 640 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem im Hochbau herrscht laut Wirtschaftskammer Zufriedenheit.

Die positive Entwicklung der heimischen Baukonjunktur sei auf die gute Wirtschaftssituation in Vorarlberg und die steigende Nachfrage nach Wohnraum zurückzuführen, sagte Innungsmeister Peter Keckeis am Mittwoch bei der Fachgruppentagung in der Bauakademie in Hohenems.

Laut der Wirtschaftskammer Vorarlberg sprechen die heimischen Bauunternehmer durchwegs von einer erfreulichen Auftragssituation. Vor allem im Hochbau herrsche Zufriedenheit, während der Tiefbau zwar keinen Grund zum Jammern gebe, aber doch etwas besser laufen könne, so Keckeis.

Durchschnittlich 4.000 Mitarbeiter pro Jahr

Der Mitarbeiterstand in der Baubranche ist stabil. Im Jahresschnitt beschäftigen die Vorarlberger Bauunternehmen 4.000 Mitarbeiter, davon 180 Maurerlehrlinge. „Dies entspricht einem Anteil von über sechs Prozent der Gesamtbeschäftigten und bedeutet, dass unser Bundesland im Österreich-Vergleich das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Maurerlehrlingen ist“, sagte Keckeis.

Interessenpolitisch will sich die Bauinnung laut dem Innungsmeister künftig stärker den brennenden Fragen der Raumplanung widmen. Hier seien Maßnahmen notwendig, die aber nicht zu einer weiteren Preissteigerung am Grundstücksmarkt führen sollen.