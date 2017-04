Lkw-Unfall sorgt für Stau auf Schweizer Autobahn

Ein von der Fahrbahn abgekommener und in der Wiese steckengebliebener Sattelschlepper hat am Mittwoch auf der Schweizer Autobahn in St. Margrethen für einen Stau gesorgt. Die Bergung des Unfallfahrzeuges gestaltete sich schwierig.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der A1 bei St. Margrethen in Fahrtrichtung St. Gallen. Der 51-jährige Fahrer des Sattelschleppers kam mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kollidierte mit dem Wildschutzzaun und blieb schlussendlich in einer angrenzenden Wiese stecken.

Kantonspolizei St. Gallen

Stau nach Sperre der Autobahn

Für die Bergung des rund 25 Tonnen schweren Unfallfahrzeuges mussten mehrere Abschleppfahrzeuge aufgeboten werden. Die Autobahn musste aufgrund der Bergung stundenlang gesperrt werden. Die Bergung ist derzeit noch nicht abgeschlossen und wird sich nach Angaben der Kantonspolizei St. Gallen bis in den frühen Nachmittag ziehen, da ein Spezialkran angefordert werden musste.