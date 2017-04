Nur 15 Prozent sind Bio-Landwirte

Vorarlberg gibt sich gerne als Bioland - die nackten Zahlen sprechen aber eine andere Sprache. Laut BIO AUSTRIA Vorarlberg, dem Verein zur Förderung des biologischen Landbaus, sind nur 15 Prozent der heimischen Landwirte Bio-Bauern.

Österreichweit ist die Biolandwirtschaft stark im Kommen: Bereits 19 Prozent der Landwirte sind Bio-Landwirte. Rund 22 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche werden für Bio-Produkte verwendet. Vorarlberg kann diesbezüglich nicht ganz mithalten: Was die Anzahl der Biobauern betrifft, befindet man sich nämlich im Österreich-Vergleich im hintersten Drittel.

Große regionale Unterschiede

„Wir haben in Vorarlberg ungefähr 15 Prozent - nicht ganz - Bäuerinnen und Bauern, die biologisch wirtschaften“, sagt Manuel Kirisits, Geschäftsführer von BIO AUSTRIA Vorarlberg. Allerdings gebe es in Vorarlberg regionale Unterschiede: Im Großen Walsertal und im nördlichen Vorarlberg liege man beispielsweise über dem Österreich-Schnitt.

Pressegespräch zu Biolandwirtschaft Die BIO AUSTRIA Vorarlberg lud am Dienstag zum Pressegespräch auf einem Biobauernhof. Die Botschaft: Die Biolandwirtschaft hat in Vorarlberg noch Luft nach oben.

„Ich bin aber überzeugt, dass wir da Potenzial zum Wachstum haben und durchaus noch Luft nach oben haben“, so Kirisits. 540 Biobauern gibt es derzeit in Vorarlberg, im vorigen Jahr sind 25 neue dazugekommen. BIO AUSTRIA erhofft sich ein Anhalten des Aufwärtstrends. Man habe den Biobereich neu organisieren können, sagt Kirisits: So habe man ein neues Bio-Büro eröffnet, in dem Beratung, Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit aus einer Hand kämen.

Frostschäden bereiten Biobauern Sorgen

Im Moment sind die massiven Frostschäden an Obstbäumen das Thema, dass auch die Biobauern am meisten beschäftigt. „Die Bäume, die in voller Blüte gewesen sind, werden wahrscheinlich einen Vollausfall haben“, sagt etwa Landwirt Karl Klien aus Hohenems. Rund zehn Prozent der Vorarlberger Bauern sind davon betroffen. Noch schlimmer sind Bundesländer wie Steiermark oder Tirol betroffen, wo ganze Regionen mit Totalausfällen zu kämpfen haben.

Schwärzler: 325.000 Euro für Bio-Bauern

Laut Agrarlandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) ist der Ausbau der Bio-Landwirtschaft eines der zentralen Ziele der Landwirtschaftsstrategie Ökoland Vorarlberg. Man wolle die Zahl der Bio-Betriebe im Land verdoppeln. Das Land Vorarlberg gebe jährlich 325.000 Euro zur Unterstützung der Bio-Organisationen und der Ländle-Initiative Bio-Bauern aus.

