Schwarzenberger Bürgermeister tritt zurück

Der Schwarzenberger Bürgermeister Armin Berchtold legt aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zurück. Vizebürgermeister Markus Flatz übernimmt seine Agenden bis zur gesetzlich erforderlichen Neuwahl.

„Auf Grund intensiver Überlegungen bin ich zum Entschluss gekommen, das Bürgermeisteramt aus gesundheitlichen Gründen niederzulegen", so Berchtold am Dienstag in einer Aussendung. Schon im Herbst 2016 hatte sich Berchtold eine Auszeit genommen. Danach habe er sich eingestehen müssen, „dass ich das Amt nicht mit dem von mir gewünschten Einsatz ausführen kann.“ Deswegen werde er sein Amt per 30. April zurücklegen.

Wahltermin steht noch nicht fest

Berchtold war 13 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Schwarzenberg. Am 1. Mai folgt ihm sein bisheriger Vizebürgermeister Markus Flatz nach. Weil der Bürgermeister per Direktwahl bestimmt wird, muss demnächst neu gewählt werden. Den Wahltermin legt die Vorarlberger Landesregierung fest.