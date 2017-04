Wintereinbruch - Alarmbereitschaft am Arlberg

Der bevorstehende, neuerliche Wintereinbruch kann vor allem am Arlberg zu Problemen führen. Durch die Sperre des Arlberg-Straßentunnels wird der Verkehr über den fast 1.800 Meter hohen Pass geführt. Die Straßenmeistereien sind in Alarmbereitschaft.

Das Wetter sorgt auch in dieser Woche für Sorgenfalten. Am Arlberg ist für Mittwochfrüh Schnee angesagt: Die ASFINAG hat aber keine Möglichkeit, den Arlbergstraßentunnel auch nur für zwei Tage noch einmal für den Verkehr freizugeben, sagt Stefan Siegele von der ASFINAG Alpenstraßen GmbH: Wesentliche Sicherheitseinrichtungen seien bereits außer Betreib. Seit Montagfrüh ist der Arlbergstraßentunnel komplett gesperrt und der gesamte Verkehr muss über den Pass umgeleitet werden. - mehr dazu in Arlbergtunnel ab Montag gesperrt (vorarlberg.ORF.at).

ORF

Wintereinbruch bereits in der ersten Bauphase

Doch die Verantwortlichen haben bereits Erfahrung. Schon in der ersten Bauphase der 60 Millionen Euro teuren Tunnelsanierung hat es einen Wintereinbruch gegeben. So wie damals, ist man auch jetzt gerüstet, sagt Günter Dönz von der Straßenmeisterei Arlberg. Drei Lkws mit Schneepflug und Salzstreueinrichtung werden auf dem Arlbergpass unterwegs sein.

Kalter Boden verschärft Situation

Verschärft werde die Situation durch den Kälteeinbruch der vergangenen Woche. Dadurch ist der Boden kalt - der Schnee bleibt leichter liegen und dann sind auch notwendige Verkehrsmaßnahmen möglich, so Dönz. Das heißt: Autos ohne Winterausrüstung oder Schneeketten dürfen dann nicht über den Arlberg. Ein hängengebliebenes Fahrzeug unterbreche die Schneeräumung und dann sei der Arlberg zu. Alle hoffen aber, dass die Schneefälle nicht zu stark ausfallen und somit der Arlbergpass frei befahrbar bleibt.

