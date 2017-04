Zwei verletzte Mädchen - Autofahrer flüchtig

Die Polizei sucht in Zusammenhang mit einem Moped-Unfall in Hard einen fahrerflüchtigen Autolenker. Der Unbekannte hatte der Moped-Lenkerin den Vorrang genommen. Sie stürzte mit ihrer Beifahrerin, beiden wurden verletzt.

Die 15-jährige Moped-Lenkerin und ihre 14-jährige Beifahrerin waren gegen 18.00 Uhr auf der Landstraße in Richtung Harder Ortszentrum unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Seestraße wollte die Moped-Lenkerin links abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekannter Autolenker von der Seestraße in Richtung Landstraße. Im Kreuzungsbereich übersah der Fahrzeuglenker das auf der Vorrangstraße von rechts kommende Moped und fuhr unmittelbar vor diesem in die Kreuzung ein.

Polizei bittet um Hinweise

Durch das Ausweich-Manöver und die Vollbremsung stürzten beide Mädchen vom Moped und verletzten sich dabei. Der beteiligte Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Hard zu melden. Da es zu keinem Zusammenstoß kam, wurde das Auto laut Polizei nicht beschädigt.