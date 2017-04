Bohn investiert 1,3 Mio. Euro in Feldkirch

Das Trockenbauunternehmen Ausbau Bohn GmbH lässt sich im Feldkircher Industriegebiet Runa nieder. Das deutsch-österreichische Unternehmen investiert 1,3 Mio. Euro in den neuen Standort, berichtet die Wirtschaftspresseagentur.

Seite fünf Jahren mietet Ausbau Bohn einen Standort in Dornbirn. Selbiger entspreche aber nicht mehr den Notwendigkeiten und stelle auch keinen ansprechenden Firmensitz mehr dar, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Rico Bohn der WPA. Jetzt errichte man auf einem 1.600 Quadratmeter großen Grundstück, das man der Stadt Feldkirch abgekauft habe, den neuen Vorarlberg-Sitz.

„Klare Bekenntnis“ zum Wirtschaftsstandort

Bohn will die Investition auch als „klares Bekenntnis“ zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg sehen. In Vorarlberg seien die Geschäftsmentalitäten ganz andere als in Deutschland, auch deswegen sei dieser neue Standort notwendig geworden. Im Ländle würden die Kunden am liebsten direkt mit dem Geschäftsführer sprechen, der persönliche Kontakt sei viel wichtiger.

Das Material kaufe Bohn schon seit Jahren im Großhandel in Vorarlberg ein. Rund fünf Millionen Euro des Jahresumsatzes 2016 habe man zudem in Vorarlberg erwirtschaftet. Insgesamt habe der Jahresumsatz neun Mio. Euro betragen.

Fertigstellung bis Juni

Am neuen Standort in Feldkirch entstehen - teilweise auf zwei Etagen - Lagerräume, Büros und eine Produktion für Spezialbauteile aus Gipskarton. Zudem sollen spezielle Schauobjekte die Möglichkeiten des modernen Trockenbaus aufzeigen, heißt es. Seit Februar 2017 laufen die Bauarbeiten an der neuen Niederlassung, im Juni 2017 soll sie fertiggestellt sein. Im Vorjahresschnitt beschäftigte Bohn in Vorarlberg etwa 30 Personen.