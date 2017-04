Knapp 400 Einsätze für Notarzthubschrauber

Der in Zürs stationierte Notarzthubschrauber „Gallus 1“ hat in der abgelaufenen Wintersaison 393 Einsätze absolviert. Das entspricht einer Steigerung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Neben klassischen Rettungsmissionen auf Skipisten mussten von „Gallus 1“ insgesamt 49 Personen im freien Skiraum oder aus alpinem Gelände geborgen werden, sagt Artur Köb, Flugrettungsreferent der Bergrettung Vorarlberg. 48 Wintersportler konnten nur mittels Seilbergung gerettet werden.

Saison von Dezember bis April

Der Notarzthubschrauber „Gallus 1“ ist in der Wintersaison von Anfang Dezember bis Ende April am Stützpunkt in Zürs stationiert. Die Bergrettung Vorarlberg organisiert den Rettungsbetrieb und stellt Notärzte und Flugretter. Wucher Helicopter GmbH stellt das Fluggerät (EC 135) samt Pilot.