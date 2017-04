Ehrenzeichen in Gold für Freeriderin

Die Freeride-Weltmeisterin Lorraine Huber ist Samstagabend in ihrer Heimatgemeinde Lech mit einem großen Empfang gefeiert worden. Dabei erhielt sie das Sportehrenzeichen in Gold - und sie wurde auch vom Skiclub Arlberg geehrt.

Seit vielen Jahren zählt Lorraine Huber zu den führenden Persönlichkeiten innerhalb der internationalen Freeride-Szene. Ihre Karriere als Profi-Freeriderin startete sie 2008. Nachdem sich Huber in der Saison 2013/2014 noch mit dem Vizeweltmeistertitel begnügen musste, konnte sie heuer nach einer perfekten Saison die Weltmeisterschaft erstmals für sich entscheiden. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) überreichte ihr am Samstag das Sportehrenzeichen in Gold.

Land Vorarlberg

Für ihre sportlichen Leistungen wurde Huber auch vom Skiclub Arlberg geehrt - und zwar mit dem Goldenen Arlenzweig. Das ist die höchste Auszeichnung des Vereins, sie wird nur an Olympiasieger und Weltmeister verliehen.

