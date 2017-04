Kritik an Fördersystem des Landes prallt ab

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kann die Kritik des Rechnungshofes am Fördersystem bei kleinen Gemeinden nicht verstehen. Anlassfall ist die Gemeinde Silbertal, deren Finanzlage laut Rechnungshof besorgniserregend ist.

Das System der Förderung in sich zu kritisieren, kann Wallner nicht verstehen. Es sei wichtig, vor allem kleine Gemeinden zu unterstützen, da sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie größere Gemeinden, so Wallner.

Landesrechnungshof hat Silbertal überprüft

Der Landesrechnungshof hat die Gemeinde Silbertal geprüft - mit besorgniserregendem Ergebnis: Er kritisiert die stetig steigende Verschuldung und verlangt sofortige Konsequenzen aus der dramatisch angespannten Finanzlage. Eine Entschuldung sei auf Jahre hinaus nicht in Sicht.

Sämtliche Kennzahlen, die der Rechnungshof für den Bericht über Silbertal vorgelegt hat, sind mehr oder weniger besorgniserregend. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 5.300 Euro und ist mehr als doppelt so hoch wie der Schnitt der Vorarlberger Gemeinden. Die Wirtschaft habe mit großen Herausforderungen zu kämpfen, sagt Rechnungshofdirektorin Brigitte Eggler-Bargehr. So habe es zum Beispiel bei der Bevölkerung ein Minus von vier Prozent gegeben, Betriebe seien abgewandert, die Nächtigungen seien rückläufig - mehr dazu in Brisanter Rechnungshofbericht über Silbertal (vorarlberg.ORF.at; 21.4.2017)