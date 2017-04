Feiertag für Fans von Schallplatten

Heute ist „Record Store Day“ - der Tag der unabhängigen Schallplattenläden. Ein Feiertag für Fans von Schallplatten. In Vorarlberg nimmt nur der Musikladen Feldkirch daran teil.

Der dritte Samstag im April ist für Fans von Schallplatten seit zehn Jahren ein Feiertag: Für den „Record Store Day“ werden von den Plattenfirmen extra legendäre Alben in kleinen Auflagen wieder gepresst, die an die teilnehmenden Plattenläden ausgegeben werden.

Heuer gibt es in streng limitierter Auflage Releases und Livekonzerte von Prince, David Bowie, The Cure, The Smiths, U2, Motörhead und Madonna auf Vinyl. Diese raren Schallplatten werden in der Regel weder über große Ketten noch Internethändler angeboten. 500 eigens für den Tag produzierte Titel sind es, die weltweit in 3.000 Geschäften angeboten werden - mehr dazu in Vinylraritäten am „Record Store Day“ (wien.ORF.at)

Plattenspieler werden wieder beliebt

Genauso wie die Platte, lebt auch der Plattenspieler. Seit gut fünf Jahren steigen die Plattenspielerverkäufe wieder, heißt es bei „Kreil“ in Dornbirn. „Pro Jahr verkaufen wir rund 300 Plattenspieler“, sagt Markus Kreil. Auch Junge kaufen sich wieder Plattenspieler. Die guten werden vor allem in Europa hergestellt, sagt Kreil. Sie kosten ab 300 Euro aufwärts.

Link: