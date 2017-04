Zentrale Raumplanungsstelle gefordert

Das Kirchturmdenken der Gemeinden in Sachen Raumplanung müsse aufhören, sagt der langjährige Bürgermeister von Zwischenwasser Josef Mathis. Er fordert im Radio Vorarlberg Samstaginterview eine zentrale Raumplanungsstelle.

Vorarlberg brauche eine zentrale Raumplanungsstelle, um für die kommenden Jahre gemeindeübergreifend handeln zu können. Dafür müssten die Gemeinde auch Kompetenzen hergeben und die Landespolitik entsprechende Maßnahmen setzen. Nur mit einer Zentralstelle für Raumplanung könne ein Konzept für ganz Vorarlberg entwickelt werden, sagte Mathis.

Fehler der Raumplanung „nicht ganz ohne“

Die Fehler der Raumplanung in Vorarlberg seien nicht ganz ohne, sagt Mathis im Samstaginterview. Die Bevölkerungsentwicklung sei nicht wie erwartet eingetreten, man habe sich auch kein Gesamtbild über Arbeiten und Wohnen in Vorarlberg gemacht. Kritik übt Mathis auch an den Architekten, sie hätten sich mehr in die Tagespolitik einmischen können. Ein weiteres großes Problem sei auch, das Bauland kein Ablaufdatum habe. Wenn das so bleibt, dann haben wir auch in den nächsten Jahrzehnten ein Drittel Bauland, das nicht zur Verfügung stehe, so Mathis.

Initiative fordert Abgabe

Mathis ist auch Mitglied der Initiative „vau hoch drei", die der Hortung von Baugrund dem Kampf angesagt hat. In Vorarlberg werden im großen Stil Grundstücke als Wertanlage gekauft. Dadurch komme es zu dieser Bodenknappheit und den hohen Grundstückspreisen. Die Initiative fordert eine Abgabe, wenn ein Baugrund nicht innerhalb von drei Jahren bebaut wird.

Vorarlberg braucht neue Wege

Für die Zukunft wünscht sich Mathis für Vorarlberg, das die Grünflächen nicht angeknabbert werden. Wichtig seien mehr Althaussanierungen und neue Wohnmodelle statt des Einfamilienhauses, um Grund zu sparen.

