16. „Schnabl“: Wer kommt noch ins Finale?

Am Samstag hat im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg die Vorausscheidung für den diesjährigen mundARTpop/rock-Wettbewerb „Singa, wia dr Schnabl gwachsa isch“ stattgefunden. Neun Finalisten stehen fest - wer es noch ins Finale schaffen soll, bestimmen Sie!

Bei der Vorausscheidung des MundARTpop/rock-Wettbewerbs „Singa, wia dr Schnabl gwachsa isch“ vom ORF Vorarlberg wählte eine prominent besetzte Jury neun Teilnehmer ins Finale.

Folgende Bands bzw. Musiker sind im Finale:

• Star Night

• Falke & Eule feat. Pfau

• Mojo

• Klaus Koblach

• Larissa und Benedikt

• Der Siebenschläfer

• Hartholtz

• Melissa

• Lewin Bösch

Große musikalische Brandbeite

Geboten wurde eine abwechslungsreiche und breitgefächerte musikalische Mischung. Die Jury bestand aus den Sängerinnen Martina Breznik und Nina Fleisch, Musiker Thomas Pegram und Künstler Martin Greil. Die Jurorinnen und Juroren lobten vor allem die musikalische Bandbreite, die sich von Soul/Jazz über Rock und fetziger Kinderformation bis hin zu coolen Performances im Stil von Huberg von Goisern zog. Ulli von Delft und Guntram Pfluger haben den Abend ganz im Zeichen der Vorarlberger Mundartmusik moderiert.

Voten für die Wildcard

Für alle anderen, die es bei der Vorausscheidung nicht geschafft haben, ist es aber noch nicht vorbei: Klicken Sie Ihren Favoriten noch ins Finale.

Diese Kandidaten können es noch ins Finale schaffen:

Barbara Sivrikaya: „I werd Sängerin“

Helena once for all

Helena once for all: „Vorarlberg“

Ploner

Bernhard Ploner: „Oh Mi Wieble Oh Mi Männle“

Große Bühne in allen Medien des ORF Vorarlberg

Die Finalistinnen und Finalisten werden bei ORF Radio Vorarlberg, in der Fernsehsendung „Vorarlberg heute“ und online auf vorarlberg.ORF.at vorgestellt. In einem Workshop des ORF Vorarlberg können die Final-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer ihr Lied mit fachkundiger Unterstützung perfektionieren. Außerdem werden die Songs unter professioneller Begleitung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg aufgenommen. Die besten Titel sind künftig auch im Programm von ORF Radio Vorarlberg zu hören.

Finale am 9. Juni in Bezau

Die Finalisten werden ihre Dialektsongs am 9. Juni um 18.00 Uhr in Bezau am Dorfplatz vor einem großen, begeisterten Publikum zum Besten geben. Auf die Sieger warten die begehrte „Schnabl“-Trophäe und ein Preisgeld von insgesamt 6.000 Euro. „Vorarlberg heute“ und vorarlberg.ORF.at berichten ausführlich, ORF Radio Vorarlberg überträgt das Finale live.

Eine topbesetzte vierköpfige Jury wird ihre geschulten Ohren spitzen, um die besten Performances zu küren. Die Jurymitglieder für die Vorausscheidung sind die Sängerinnen Nina Fleisch und Martina Breznik, Musiker Thomas Pegram sowie Künstler Martin Greil.