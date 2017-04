Kontrolle in Zanoni-Casino: Kasse beschlagnahmt

Die Finanzpolizei hat Ende März die zwölf Casinos des sogenannten Pokerkönigs Peter Zanoni kontrolliert - darunter auch das „Concorde Card Casino“ Bregenz. Laut „Vorarlberger Nachrichten“ ging es um die Eintreibung von angeblich nicht bezahlten Steuern.

Bei den Kontrollen wurden laut dem Zeitungsbericht sämtliche Kassabestände beschlagnahmt, Zanzoni selbst spricht von „rechtswidrigen Amtshandlungen der Finanzpolizei“. Er kämpft schon seit Jahren an mehreren juristischen Frontengegen die Behörden. Zanoni hätte 30 Millionen Euro an Kriegsopfer-Abgabe sowie 30 Millionen Euro an Vergnügungssteuer an die Stadt Bregenz zahlen müssen. Deswegen hatte er im Vorjahr hatte mit einem Teilunternehmen Konkurs anmelden müssen.

Neue Regelung ab 2020

Ab 2020 ist das Pokerspielen außerhalb von Spielbanken gänzlich verboten, die Gewerbeberechtigungen von Zanoni und einigen kleineren Mitbewerbern laufen Ende 2019 aus. De facto erhalten also die teilstaatlichen Casinos Austria das Monopol aufs Pokern.

Link: