Anklage: Mutter wollte Tochter zu Heirat zwingen

Am Landesgericht Feldkirch steht heute eine Mutter vor Gericht, die ihre unmündige Tochter laut Anklage in der Türkei zwangsverheiraten wollte. Der Vater des Kindes sowie ein Nachbar sollen ihr geholfen haben. Das Mädchen konnte aber fliehen.

Bei dem Opfer handelt es sich um ein mittlerweile 14-jähriges Mädchen. Laut Anklageschrift hat die Mutter ihre damals 13-jährige Tochter unter dem Vorwand, im Ausland Urlaub zu machen, in die Türkei gelockt. Stattdessen sollte sie dort jedoch im November vergangenen Jahres zwangsverheiratet werden, so die Staatsanwaltschaft. Der Vater soll der Mutter dabei geholfen haben. Dem Nachbarn wird vorgeworfen, Mutter und Tochter in die Türkei chauffiert zu haben. Die beiden Männer sind als Beitragstäter angeklagt.

Mädchen konnte flüchten

Die Eheschließung wurde laut Anklage nur deshalb nicht vollzogen, weil das Mädchen fliehen konnte. Da den Eltern das Sorgerecht bereits im Vorfeld entzogen wurde, sind sie auch wegen Kindesentziehung angeklagt, sagt deren Verteidiger Germann Bertsch. Die Obhut des Kindes liegt bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn.

Misshandlungen und Schläge

Dem Vater wird zudem fortgesetzte Gewaltausübung vorgeworfen. Er soll seine unmündige Tochter über Jahre hinweg mit Schlägen misshandelt und verletzt haben. Zudem soll er ihr auch mehrmals gedroht haben, sie umzubringen. Am Landesgericht Feldkirch ist es der erste Prozess, in dem es um Zwangsheirat geht. Bei einer Veruteiltung sind bis zu fünf Jahre Haft möglich. Der Prozess ist für mehrere Tage angesetzt, der zweite Prozesstermin ist kommenden Montag.