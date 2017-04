„Mein Bundesland“ in news.ORF.at

Wetter und Topnews aus dem eigenen Bundesland kann man von nun an in ORF.at einstellen: Über „Mein Bundesland“, das optional wählbar ist, begleiten Sie die wichtigsten und interessantesten Berichte aus Ihrem Bundesland im Nachrichtengeschehen der blauen Seite.

Sie wählen beispielsweise Vorarlberg - oder ein beliebiges anderes - Bundesland und bekommen von der jeweiligen Landesstudio-Redaktion aktualisiert einen klaren Blick auf das Geschehen im von Ihnen ausgewählten Bundesland.

Wissen, was los ist – und Neues entdecken

Ziel des neuen Länderfensters in ORF.at: nie versäumen, was die wichtigste Story des Tages und der Stunde ist - und auch Neues aus dem Bundesland entdecken, das man bisher so noch nicht gesehen hat. Stets dabei im Länderfenster: das aktuelle Wetter, um zu wissen, wie die Lage daheim ist.

ORF

Sowohl in der Desktop- als auch in der Mobilversion und App können Sie das gewünschte Bundesland aussuchen. (Hinweis: Das dafür notwendige App-Update wird demnächst in den App Stores für Android und für iOS verfügbar sein.) Wollen Sie das Angebot nicht nutzen, lässt es sich wegklicken und später zurückholen. Haben Sie Ihr Bundesland gewählt, dann begleitet Sie „Mein Bundesland“ mit einem aktuellen Blick auf das Geschehen bei jedem neuen Besuch von ORF.at.