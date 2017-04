Wechsel: Comploj übernimmt Seilbahnen

Markus Comploj ist seit Donnerstag der neue Obmann der Vorarlberger Seilbahnen in der Wirtschaftskammer. Er löst Wolfgang Beck ab. Der Wechsel fällt in eine schwierige Zeit, so mussten die Seilbahnen in der Wintersaison Umsatzeinbußen hinnehmen.

Die Ziele des neuen Fachgruppenobmanns der Seilbahnen, Markus Comploj, sind klar. Die Zusammenarbeit zwischen Seilbahnen und Tourismus soll verstärkt werden, eben so die Förderung des Nachwuches im Wintersport. Potenzial gibt es laut Comploj auch im Ausbau des Ganzjahrestourismus. Der neue Obmann, der gleichzeitig der Geschäftsführer der Bergbahnen Brandnertal ist, positioniert sich auch klar für die Zusammenlegung weiterer Skigebiete. Die Entscheidung dafür müsse jedoch in den Regionen oder Betrieben selbst fallen, sagt Comploj. Im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit werde er aber sämtliche Initiativen unterstützen. So sei ein Skigebiet, wenn es 120 Pistenkilometer anbieten kann, auf dem internationalen Markt deutlich sichtbarer.

Highlight: Förderaktion für Kinder

Der scheidende Fachgruppenobmann Wolfgang Beck bezeichnet die Begeisterung junger Generationen für den Skisport als ein Highlight seiner Tätigkeit. Unter dem Titel „100 Klassen auf die Piste“ habe man vor etlichen Jahren eine Förderaktion gestartet. Nun würden bereist bis zu 6.000 Kinder diese Aktion wahrnehmen. Mittlerweile laufe diese unter dem Titel „Auf die Piste, fertig, los.“ Die Fachgruppe der Seilbahnen vertritt in Vorarlberg 45 Skigebiete, landesweit sind insgesamt 320 Bahnen und Lifte in Betrieb.

Die Seilbahnen mussten in der Wintersaison Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent hinnehmen, im Schnitt waren es 2,6 Prozent - mehr dazu in: Seilbahnen rechnen mit Umsatzrückgängen.