Selbständigkeit auch im Alter ermöglichen

Um älteren Menschen ein selbständiges Leben zu ermöglichen, hat das Land Vorarlberg die Aktion „75+ – Unabhängig leben im Alter“ ins Leben gerufen. Mittlerweile läuft die Aktion in mehr als der Hälfte aller Vorarlberger Gemeinden.

In den Jahren 2014 bis 2016 haben Diplomfachkräfte der Hauskrankenpflege mehr als 1.800 kostenlose Beratungsbesuche bei älteren Menschen in 54 Gemeinden gemacht. Land und Gemeinden haben das Projekt in dieser Zeit mit fast 180.000 Euro aus dem Vorarlberger Sozialfonds gefördert.

Bewusstsein für Risiken schärfen

Ziel der Aktion „75+ - Unabhängig leben im Alter“ ist es, die Lebensqualität der älteren Menschen zu fördern. Betroffene bekommen im Rahmen eines Hausbesuches Information und Beratung, um weiter möglichst gesund und mobil zu bleiben. Im Vordergrund steht die Bewusstseinsschärfung für bestimmte Risiken, zum Beispiel die im Alter zunehmende Gefahr von Sturzunfällen in der eigenen Wohnung.

Die Lebensumstände und die konkrete Wohnsituation der Menschen werden dabei ebenso besprochen wie allfällige präventive Maßnahmen. „Unser Ziel ist es, dass diese wertvolle Dienstleistung möglichst bald in allen Gemeinden angeboten werden kann“, sagt Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne).