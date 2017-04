Schmidt’s steigert Umsatz, setzt auf Onlinehandel

Der Eisenwarengroßhändler Schmidt’s hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 155,2 Millionen Euro erzielt. Nach Angaben der Wirtschaftspresseagentur entspricht das einem rechnerischen Plus von rund 21 Prozent.

Bei der Umsatzsteigerung muss jedoch die Anteilsaufstockung von Schmidt’s am Salzburger Unternehmen Weyland Steiner berücksichtigt werden. Im vergangenen Sommer erhöhte Schmidt’s die Beteiligung am Salzburger Unternehmen von 25 auf Prozent, was rechnerisch 20 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz einbrachte. Laut Geschäftsführer Thomas Fritz beläuft sich das organische Umsatzwachstum (ohne Zukäufe oder Anteilsaufstockungen) auf 5,3 Prozent.

Die Ertragssituation für 2016 bezeichnet Fritz als zufriedenstellend positiv, ohne Detailzahlen zu nennen. Für heuer erwartet er ein Umsatzplus von mindestens fünf Prozent. „Die Auslastung im Bereich Industrie und Gewerbe ist derzeit ausgezeichnet“, so der Geschäftsführer.

Online-Shop seit März

Schmidt’s und Weyland Steiner betreiben in Österreich mit 714 Mitarbeitern und 45 Lehrlingen insgesamt 15 Standorte. Seit März gibt es auch die Möglichkeit, in einem Online-Shop einzukaufen. Dort sind speziell für Privatkunden rund 10.000 Artikel gelistet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte Schmidt’s rund 4,1 Millionen Euro in das neue Online-Angebot, die Logistik, und die Erweiterungen im IT-Bereich. Der größte Anteil der Investitionen floss allerdings in den Kauf einer 8.000 Quadratmeter großen Liegenschaft im Gewerbegebiet Graz-Seiersberg. Dort kaufte das Unternehmen eine bisher gemietete Liegenschaft.