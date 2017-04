Vorwürfe gegen Hypo: SPÖ stellt Anfrage

Ex-Lobbyist Walter Meischberger behauptet, die Hypo Vorarlberg habe ihren Kunden geholfen, Geld vor der Steuer zu verstecken. Die Sozialdemokraten haben dazu eine Landtagsanfrage eingebracht.

Die Geschäfte der Hypo Vorarlberg beschäftigen erneut den Landtag: Unter Verweis auf einen Artikel in der Tageszeitung „Der Standard“ haben die Sozialdemokraten eine Landtagsanfrage eingebracht. Meischberger behauptet darin, die Hypo Vorarlberg habe - mithilfe ihrer ehemaligen Filiale in Liechtenstein - einen Geldkreislauf aufgebaut, um Kundengelder vor der Steuer zu verstecken.

Die SPÖ will nun wissen, was Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (beide ÖVP) von diesen Vorgängen wissen und warum sie als Eigentümer-Vertreter in diesem Fall nicht zu Kontrollzwecken aktiv geworden seien. Stattdessen hätten sie lediglich einen Brief von Meischbergers Anwalt - in dem er sich auf die Kontrollpflichten des Landes berufen habe - an die Hypo-Gremien weitergeleitet.