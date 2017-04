Schnee sorgt für winterliche Straßenverhältnisse

Die Rückkehr des Winters hat am Dienstag in großen Teilen Vorarlbergs zu schwierigen Straßenverhältnissen geführt. Die Verbindung Lech-Warth ist gesperrt, in höheren Lagen ist eine Winterausrüstung erforderlich.

Am Arlberg hat es rund 40 Zentimeter geschneit. Laut Günther Dönz von der Straßenmeisterei herrscht zwischen Klösterle und dem Arlbergpass sowie zwischen Rauz und Lech Schneefahrbahn. Die Verbindung zwischen Lech und Warth wurde wegen Lawinengefahr gesperrt. Auf höhergelegenen Straßen ist derzeit eine Winterausrüstung notwendig.

ORF

In Alberschwende wurde die schneebedeckte Fahrbahn einer Pkw-Lenkerin zum Verhängnis: Kurz nach 5.00 Uhr kam sie von der Bucherstraße zwischen Alberschwende und Buch ab und rutschte in einen Graben. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.