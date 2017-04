Erdogans Sieg wird kritisch gesehen

Vorarlbergs Politiker haben sich - auch über soziale Medien - zum Sieg des türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geäußert. Sie sehen den Ausgang des Referendums am Sonntag äußerst kritisch.

Wallner sieht das Ergebnis als eine weitere Entfernung von der Demokratie in der Türkei. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag das Referendum für eine Verfassungsreform samt Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei mit knapper Mehrheit für sich entschieden - mehr dazu in Knappes Ja: Erdogans Sieg spaltet die Türkei (ORF.at).

SPÖ sieht Ende der Demokratie in der Türkei

Die Sozialdemokraten in Vorarlberg sehen mit dem Ausgang des Referendums auch das Ende der Demokratie in der Türkei. Vor allem die Auslandstürken hätten wesentlich zum Sieg beigetragen, sagt SPÖ SPÖ-Vorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger in einer Aussendung.

Auch Landesrat Johannes Rauch (Grüne) sieht die im Ausland lebenden Türken als Zünglein an der Waage für den Erdogan-Erfolg.

