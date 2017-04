Altach kassiert 0:3-Schlappe gegen Rapid Wien

Bundesligist SCR Altach hat sich am Samstag Rapid Wien mit 0:3 geschlagen geben müssen. In der Tabelle rutschten die Altacher damit auf den dritten Platz zurück. Am Sonntag droht der Rückfall auf Tabellenrang vier.

Vor 20.200 Zuschauern im Allianz Stadion war Rapid Wien am Samstag eine Nummer zu groß für die Vorarlberger. Der Fußball-Rekordmeister fertigte Altach mit 3:0 ab. Die drei Tore besorgten Kapitän Steffen Hofmann mit einem Doppelpack (9., 29./Elfmeter) und Philipp Malicsek (91.). Auf der Trainerbank saß erstmals Goran Djuricin, der erst in der vergangenen Woche den erfolglosen Damir Canadi abgelöst hatte. Canadi war bis Herbst 2016 bekanntlich Trainer des SCR Altach.

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Mit dem vierten sieglosen Spiel in Folge ohne Torerfolg gab es für die zuletzt glücklosen Altacher den nächsten Rückschlag. In der Tabelle liegt der Verein nur mehr auf dem dritten Platz - hinter Tabellenführer Salzburg und Sturm Graz. Am Sonntag könnte auch die Wiener Austria an den Vorarlbergern vorbeiziehen. Der Kampf um einen Europacup-Startplatz wird damit eng. Im ÖFB-Cup ist Altach bereits ausgeschieden.

