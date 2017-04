Katamaran gekentert - zwei Personen gerettet

Zwei Personen sind am Karsamstag mit ihrem Katamaran im Bodensee vor Höchst gekentert. Sie konnten sich an dem Boot festhalten. Wasserrettung und Seepolizei konnten sie schließlich aus ihrer misslichen Lage befreien.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Karsamstag. Aus bislang unbekannter Ursache kenterte der Katamaran mit zwei Personen an Bord. Die beiden Schiffbrüchigen konnten sich am Boot festhalten und wurden schließlich von der Wasserrettung aus dem Wasser geholt. Die Seepolizei brachte sie anschließend sicher ans Land. Der gekenterte Katamaran wurde von der Wasserrettung und den Feuerwehren Bregenz-Stadt und Hard wieder aufgerichtet und in den Hafen Hard gebracht.