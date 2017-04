Zahl der Erwachsenen-Taufen nimmt zu

Seit zwei Jahren werden in der Osternacht am Karsamstag immer mehr Erwachsene getauft. Der Grund sind vor allem Flüchtlinge, die vom Islam zum christlichen Glauben wechseln. Heuer sind es so viele wie seit langem nicht.

Über 400 Erwachsene erhalten diese Ostern in Österreich das Sakrament der Taufe - so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr, berichtet kathpress. In Vorarlberg rechnet man bei der Diözese Feldkirch mit ca. 15 Erwachsenen, die sich taufen lassen wollen. Im vergangenen Jahr gab es 18 Erwachsenentaufen - sieben davon betrafen muslimische Flüchtlinge, die Christen werden wollten. 2015 waren es noch zwei Flüchtlinge.

Fotolia/Comofoto

Viele Erwachsene - darunter auch Muslime - seien derzeit noch in der Taufvorbereitung, sagt Simone Rinner, Pressesprecherin der Diözese Feldkirch. Bei ihnen steht der Tauftermin noch nicht fest. Zwei Drittel der Taufen in Österreich finden zu Ostern statt, die restlichen im Jahresverlauf.