Igel-Station steht vor dem Aus

In der Igel-Station in Nüziders pflegt Anneliese Dalpez seit 25 Jahren kranke oder verletzte Igel. Jetzt droht der Institution die Schließung. Der Grund: Es mangelt an Geld.

300 bis 400 Igel versorgt Anneliese Dalpez in ihrer Igel-Station jedes Jahr. Im Winter sind es die kranken Tiere, um die sich die 76-Jährige kümmert - im Sommer die Babys. Jetzt ist sie mit ihren Kräften am Ende, eine Hilfskraft kann sie sich aber nicht leisten: „Ich kann es finanziell nicht mehr machen, es ist einfach zu viel.“

Auch andere Dinge brauchen Geld. Insgesamt würden sich ihre monatlichen Kosten auf 800 Euro belaufen, sagt Dalpez. Damit bezahlt sie Strom, Putzmittel, Futter, Medikamente oder die tierärztliche Versorgung für ihre Schützlinge.

Wenn kein Geld aufgetrieben werden kann, droht der Igel-Station die Schließung. Die Igel-Jungen im Frühling will Dalpez noch aufziehen, danach blüht ihrer Station eine unsichere Zukunft. Was dann mit den Tieren passiert, weiß sie noch nicht: „Das ist eine andere Frage, da blutet mir das Herz, wenn ich daran denke.“ Spenden können an den Tierschutzverein Bludenz überwiesen werden - Verwendungszweck: „Igelstation“.