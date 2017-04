Ölz weist Kritik an Eier-Kennzeichnung zurück

Die steirische Landwirtschaftskammer wirft der Dornbirner Bäckerei Ölz mangelnde Kennzeichnung vor. Demnach könnten die in den Produkten verwendeten Eier auch aus Käfighaltung stammen. Ölz widerspricht vehement.

Der Einkaufstest der steirischen Landwirtschaftskammer vor Ostern sorgt für gehörigen Wirbel: Darin wird Betrieben der Lebensmittelindustrie vorgeworfen, sie würden bei der Kennzeichnung wichtige Informationen verschweigen. Darunter auch die, aus welcher Haltungsform die verwendeten Eier stammen. Deswegen müsse man davon ausgehen, „dass diese Eier überwiegend aus illegaler Käfighaltung ferner Länder kommen“, so die Landwirtschaftskammer in einer Aussendung.

Eine der Firmen, die deswegen am Pranger stehen, ist der Dornbirner Backwarenhersteller Ölz. Das Unternehmen wehrt sich jetzt gegen den Eindruck, man würde für die Produkte Eier aus Käfighaltung verwenden. Ganz im Gegenteil - man habe bereits 2009 die Umstellung auf Eier aus Bodenhaltung zu 100 Prozent vollzogen. „Das können wir also mit gutem Gewissen garantieren“, sagt Geschäftsführer Bernhard Ölz. Diesbezüglich werde man auch regelmäßig von der Zertifizierungsstelle Agrovet untersucht.

Neue Verordnung als Grund?

Früher habe man das auch auf dem Etikett in der Zutatenliste angeführt. Laut der neuen Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung sei das seit Dezember 2016 aber nicht mehr erlaubt. Die Kontrollstelle AGES habe in dieser Verordnung festgehalten, „dass dies eine werbliche Aussage ist“, so Ölz. Deswegen habe man den Hinweis von der Zutatenliste entfernt. „Wir wären aber natürlich sehr froh, wenn es hier eine klare Regelung gäbe, wie zu deklarieren ist“, so Ölz weiter. Generell sei es für Ölz mittlerweile Standard, nur Eier aus Bodenhaltung zu verarbeiten.