1,1 Mio. Euro für Anschlussstelle Feldkirch

Einer der berüchtigtsten Verkehrsknoten in Vorarlberg wird sicherer: Am Dienstag, den 18. April, starten die Arbeiten an der Autobahn-Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz. Land und Asfinag investieren insgesamt 1,1 Mio. Euro.

Konkret werden die Fahrbahnbeläge bei der Autobahn-Auffahrt verbessert, die Ampeln auf der L 190 modernisiert und ausgebaut sowie die Entwässerung im Bereich der Anschlussstelle verbessert. Besonders wichtig dabei ist die Verbreiterung der Auffahrtsrampen zur Autobahn: Am Morgen kommt es hier häufig zu Stauentwicklungen. Durch den Ausbau soll es zu einer spürbaren Verbesserung kommen, informiert die Asfinag.

Sperren während des Tages soll es nicht geben. Nur die Abfahrtsspuren von der A14 sollen auf eine Spur zusammengelegt werden, zudem wird die Auffahrt in ausgewählten Nächten gesperrt werden, um die Fahrbahnbeläge auszutauschen. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli andauern.