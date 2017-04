„Formalakt“: Gorbach gibt nicht auf

Für Hubert Gorbrach ist der Gang zum Verwaltungsgerichtshof im Streit um eine rückwirkende Auszahlung seiner Pension eine reine Formsache. Damit bleibe der Weg zu europäischen Gerichten offen.

Hubert Gorbach lässt nicht locker. Dass er im Kampf um die rückwirkende Auszahlung seiner Pension jetzt vor den Verwaltungsgerichtshof zieht, ist für den ehemaligen Vorarlberger FPÖ-Landesstatthalter ein reiner Formalakt. Damit halte er sich für später den allerletzten Rechtsweg nach Straßburg offen, sagt Gorbach gegenüber dem ORF. Denn sollte er den Weg zu den europäischen Gerichten bestreiten wollen, müsse er zuvor alle innerstaatlichen Instanzen ausgeschöpft haben. „Sonst schicken Sie das Ding gleich wieder zurück“, sagt Gorbach.

Vor drei Instanzen ist Gorbach bereits abgeblitzt, auch vom jetzt anstehenden Verfahren erwarte er sich wenig. So werde sich der Verwaltungsgerichtshof inhaltlich wahrscheinlich gar nicht mit seiner Beschwerde beschäftigen, meint Gorbach. Er warte nun ab und sehe der Sache sehr gelassen und unaufgeregt entgegen. Sobald die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes bekannt ist, werde er in Ruhe entscheiden, ob er den Weg in Richtung europäische Gerichte gehen werde oder nicht.