Balkonbrand durch Sonneneinstrahlung

Auf einem Balkon gelagerte Styroporkisten gerieten Donnerstagabend in Dornbirn in Brand. Laut Polizei haben sich die Kisten durch die Sonneneinstrahlung selbst entzündet. Verletzt wurde niemand.

Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, gerieten auf einem Balkon eines Wohnhauses in Dornbirn Styroporkisten in Brand. In den Kisten waren Flaschen abgestellt. Das Feuer, welches nach Angaben der Polizei vermutlich aufgrund Selbstentzündung durch die Sonneneinstrahlung entstanden ist, konnte durch die Feuerwehr Dornbirn rascsh gelöscht werden.

Es entstand leichter Sachschaden an der Hausfassade und an der Verglasung eines Dachbodenfensters. 44 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn, zwei Sanitäter sowie vier Polizisten waren im Einsatz.