Polizei warnt vor Einschleichdieben

Die Polizei sucht zwei Einschleichdiebe, die am Mittwoch in Fußach in drei Häuser bzw. Wohnungen eingedrungen sind. Die Männer gaben vor, Hunger zu haben. Sie konnten mit ihrer Täuschung Schmuck rauben.

In allen drei Fällen wurden die beiden Männer von den Bewohnern in den Häusern überrascht. Sie gaben an, Hunger zu haben und bettelten um Essen und Geld. Sie zeigten den Hausbewohnern ihre leeren Hosen- und Jackentaschen, um zu bekunden, dass sie keine Diebe seien. Im Nachhinein stellten die Hausbewohner in zwei Fällen fest, dass ihnen Schmuck gestohlen worden ist.

Täterbeschreibung

Die beiden Männer gingen jeweils alleine in die Häuser, die Polizei nimmt jedoch an, dass sie zusammengehören.

Ein Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und hat schwarze, kurze Haare. Er war mit einer blauen Jeans und schwarzem Shirt bekleidet. Am Finger der linken Hand hat er einen Buchstaben tätowiert. Der zweite Mann hat schwarze gewellte Haare und trug eine blaue Jeans und ein helles Shirt.

Tipps der Polizei

Die Polizei ersucht erneut die Bevölkerung aufmerksam zu sein und bittet folgende Punkte zu beachten:

• Bettler grundsätzlich nicht ins Haus lassen und auch nicht unbeaufsichtigt warten lassen.

• Aufdringliche Bettler, die sich bereits im Haus befinden, unmissverständlich zum Verlassen des Hauses/Wohnung auffordern.

• Bargeld und andere Wertgegenstände nicht offen liegen lassen.

• Bei verdächtigen Wahrnehmungen oder wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind, unverzüglich die Polizei über Notruf „133“ verständigen.