FH Vorarlberg will Doktoratsstudien anbieten

Derzeit gibt es 30 verschiedene Verordnungen, wie Studenten einer Fachhochschule in Österreich einen Doktortitel erlangen können. Der Rektor der Fachhochschule Vorarlberg wünscht sich ein Doktorratsstudium direkt an den FH.

Die Studenten der FH Vorarlberg können aufgrund einer Kooperation an der Universität Innsbruck weiter studieren und auf diesem Weg zu einem Doktortitel kommen. FH Vorarlberg-Geschäftsführer Stefan Fitz-Rankl wünscht sich, dass ein Doktoratsstudium direkt an der FH Vorarlberg möglich ist.

In Frage dafür sollen nur jene Fachhochschulen kommen, die eine sehr starke Forschung betreiben würden, so Fitz-Rankl. Die FH Vorarlberg wäre bereits in den technischen aber auch im sozial-wissenschaftlichen Bereich für ein Doktoratstudium gerüstet. Bis es aber soweit ist, könnten noch Jahre vergehen.

Link: