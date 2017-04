Wettbewerbsbehörde erlaubt Häusle-Übernahme

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde hat grünes Licht für die Übernahme der Häusle-Gruppe durch das Familienunternehmen Loacker Recycling gegeben. Loacker spricht von einem Teilerfolg im Übernahmeprozess.

Der positive Bescheid der Wettbewerbsbehörde sei nur ein erster Schritt zur möglichen Übernahme der Häusle Gruppe, so Loacker Recycling-Geschäftsführer Karl Loacker in einer Aussendung. Die Anmeldung zur Übernahme der Häusle-Gruppe müsse auch noch beim deutschen Kartellamt eingereicht und bestätigt werden. Diese Anmeldung soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Bekanntmachung der Wettbewerbbehörde www.bwb.gv.at

Erst nach der Prüfung durch das Kartellamt in Deutschland stehe fest, ob Loacker die Häusle-Gruppe übernehmen dürfe.

Loacker ist bereits Miteigentümer

Loacker hält bereits 42,06 Prozent am Abfallunternehmen Häusle mit Hauptsitz in Lustenau. Im März wurden die Übernahmepläne bekannt. Mehr dazu in Loacker will Häusle-Mehrheit übernehmen.