Frau wendet zweimal im Pfändertunnel

Eine 69-jährige Bregenzerin hat am Mittwochmorgen im Pfändertunnel gewendet und wurde dadurch zur Geisterfahrerin. Als sie nach etwa 700 Metern bemerkte, dass der Tunnel nicht im Gegenverkehr geführt wird, wendete sie erneut.

Die Frau war kurz vor 8.00 Uhr nach dem Citytunnel aus Versehen auf die Fahrspur Richtung Deutschland und dadurch in den Pfändertunnel gefahren. Sie sollte nach einer schlaflosen Nacht ihre Tochter zu einem Operationstermin ins Krankenhaus bringen. Weil sie bereits spät dran war, hielt sie in der ersten Pannenbucht an und wendete – im Glauben, dass der Tunnel im Gegenverkehr geführt werde.

Ungefähr 700 Meter fuhr sie entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Dabei kam es mehrmals fast zum Frontalzusammenstoß. Daraufhin hielt die Frau erneut an, wendete wieder und fuhr in der richtigen Richtung durch den Tunnel.

Die Lenkerin konnte durch die Videoaufzeichnung ermittelt werden. Sie wird an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.