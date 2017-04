Deutlich mehr Kfz-Neuzulassungen im 1. Quartal

Die Neuzulassungen bei Kraftfahrzeugen liegen in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um rund zwölf Prozent über dem Vorjahresvergleich. Gefragt sind neben reinen Benzin- oder Dieselantrieben auch alternative Antriebsarten.

Im ersten Quartal wurden heuer 99 (Benzin-)Hybridfahrzeuge neu zugelassen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Die Zahl der neuzugelassenen, reinen Elektrofahrzeuge ist hingegen recht konstant. 77 Neuzulassungen waren es heuer, 83 im Vorjahreszeitraum.

Für Manfred Ellensohn, den Obmann der Kraftfahrzeughändler in der Wirtschaftskammer, ist der Trend logisch. Denn diese Antriebsarten würden mittelfristig eine vernünftige Lösung bezüglich Verbrauch, Umwelt und anderer Faktoren darstellen.

Über 206.000 Fahrzeuge im Land zugelassen

Dennoch werde es eine Zeit dauern, bis sich diese Antriebsarten endgültig durchsetzen, ist Ellensohn überzeugt. „Die starke Diskussion um die Dieselmotoren hat natürlich Bewegung in den Markt der Antriebsarten hineingebracht. Insgesamt hat man heuer 4,3 Prozent Elektro- bzw. Hybridmodelle verkauft“, sagt Ellensohn.

Derzeit sind in Vorarlberg über 206.000 Fahrzeuge zugelassen. Rund 55 Prozent davon sind Dieselfahrzeuge. Die knapp 900 Elektrofahrzeuge nehmen derzeit nur 0,4 Prozent am Vorarlberger Gesamtmarkt ein. Das ist wenig, aber immerhin doppelt so viel wie im österreichischen Durchschnitt.