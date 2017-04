„Torrgel“-Abriss: Ton in Röthis wird schärfer

Wegen dem drohenden Abriss des Gasthauses „Torggel“ in Röthis erhebt eine Bürgerinitiative massive Vorwürfe gegen Bürgermeister Roman Kopf. Ihm wird unter anderem Befangenheit vorgeworfen. Kopf weist die Kritik zurück.

Weil der „Torggel“ einer Wohnanlage weichen soll, hat eine Bürgerinitiative mehr als 400 Unterschriften für den Erhalt des historischen Gebäudes gesammelt und diese Ende März dem Bürgermeister übergeben - mehr dazu in Röthis: Historisches Gebäude steht vor Abriss. Nun wird der Ton schärfer, nachdem offenbar auch Experten dem Abbruch negativ gegenüber stehen.

Kritik wegen und Befangenheit

Wie die Bürgerinitiative in einem offenen Brief an Bürgermeister Roman Kopf und „Torggel“-Eigentümer Roman Rauch schreibt, habe sich der Gestaltungsbeirat der Gemeinde Röthis gegen die geplante Wohnanlage ausgesprochen habe. Diese Tatsache sei von Seiten der Gemeinde nicht kommuniziert worden, argumentiert Norbert Häfele, der Sprecher der Bürgerinitiative.

Bürgerinitiative

Zudem wirft er dem Röthner Bürgermeister Befangenheit vor, weil dieser Teil einer Jury war, welche das Bauprojekt auswählte. Gleiches gelte für (Noch-)Prisma-Geschäftsführer Egon Hajek, der als Projektbetreiber gleichzeitig in der Gemeindevertretung sitzt.

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Für Bürgermeister Kopf sind diese Anschuldigungen haltlos. Der Gestaltungsbeirat habe bislang noch keine Projekteinreichung beurteilt, sondern lediglich die Ausschreibungsunterlagen für den Ideenwettbewerb, bei dem die Wohnanlage als Sieger hervorgegangen sei. Dabei sei vom Gestaltungsbeirat angemerkt worden, dass der östliche Gebäudetrakt erhalten werden sollte.

Kopf wirft der Bürgerinitiative im Gegenzug vor, jede Person für befangen zu erklären, die nicht ihrer Meinung sei. Er fordert die Kritiker um Sprecher Norbert Häfele auf, „fair zu bleiben und nicht mit Halbwahrheiten herumzujonglieren.“ Dennoch werde er sich weiter um eine Lösung bemühen, die für die Gemeinde Röthis und alle Beteiligten am besten sei, so Kopf. Es werde daher in den kommenden Tagen ein Gespräch mit „Torggel“-Eigentümer Rauch über die Zukunft des Gebäudes geben.