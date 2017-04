Verschollene Gräber werden wieder aufgestellt

Osterbrauchtümer erleben eine Renaissance. Am Karfreitag wird in vielen Kirchen auch wieder das Heilige Grab aufgestellt. In Hohenweiler wird heuer erstmals wieder ein Grab zu sehen sein, das lange als verschollen galt.

In der Kirche in Hohenweiler steht heuer ein wiederentdecktes Heiliges Grab. Es stammt aus dem Jahr 1870 und wurde überraschend im Dachboden des Pfarrhauses gefunden. Nachdem es aufwändig restauriert wurde erstrahlt es nun in neuem Glanz.

Mittelalterliches Spielbrauchtum

Erstmals belegt ist der Brauch des Heiligen Grabes im 14. Jahrhundert. Es handle sich dabei um ein mittelalterliches Spielbrauchtum, sagt Diözesan-Archivar Michael Fliri. In dieser Zeit wurden Szenen nachgespielt, um den Kirchen-Besuchern zu verdeutlichen, was passiert ist. Erweitert wurde das Spiel durch eine Kulissen-Architektur mit Bildern und Figuren. Am Karfreitag gedenkt die Kirche dem Kreuztodes Jesu – durch das Heilige Grabe werde verdeutlicht, dass er tatsächlich tot ist und am Ostersonntag wieder aufsteht.

Bunte Kugeln sorgen für besondere Stimmung

Das Heilige Grab wird auch als frommes Theater bezeichnet. Die bunten Kugeln beleuchten die Szene und sorgen für eine besondere Stimmung. Die leuchtenden Kugeln sollen in ihrer Vielfarbigkeit auf die Auferstehung hinweisen, sagt Fliri.

Auch in Riefensberg wurden Teile eines Heiligen Grabes auf einem Dachboden völlig vergessen. Seit 2005 steht es nun in der St. Anna-Kapelle.

„Spiritualität wird immer wichtiger“

Die Spiritualität werde für Menschen immer wichtiger, sagt Bischof Benno Elbs. Die bildliche Darstellung von Spiritualität und Glauben berühre Menschen tief in der Seele. Und gerade jetzt seien die großen Fragen wieder sehr präsent.