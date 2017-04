Gesundheitshotline: 63 Beratungen in drei Tagen

Am vergangenen Freitag ist die kostenlose Gesundheitshotline 1450 in Betrieb gegangen. Unter dieser Rufnummer erhalten Anrufer rund um die Uhr Beratungen zu gesundheitlichen Problemen. In den ersten drei Tagen gingen bereits 63 Anrufe ein.

Nach Angaben von Siegfried Marxgut, dem Leiter der Rettungs- und Feuerwehr-Leitstelle, ist die neue Hotline gut angelaufen. Insgesamt habe es 63 Beratungsgespräche gegeben. In 23 Fällen habe man empfohlen, sehr rasch - innerhalb von vier Stunden - einen Arzt aufzusuchen.

ORF

In den übrigen Fällen sei ein Arztbesuch nicht unmittelbar nötig gewesen, hier sei es gelungen, die Anrufer zu beruhigen. Die Anfragen reichten laut Marxgut von Rücken- oder Kopfschmerzen bis hin zu Müdigkeit oder Beinschmerzen. Die Dauer der Beratungsgespräche betrage in der Regel 15 Minuten.

Pilotphase bis 2018

1450 ist eine Erstanlaufstelle bei Gesundheitsfragen und akuten Symptomen. Speziell geschultes diplomiertes Krankenpflegepersonal lotst die Anrufer durch ein speziell entwickeltes Abfragesystem. Dabei wird die Dringlichkeit des Anliegens eingestuft, am Ende werden Verhaltensempfehlungen abgegeben. Nach der Beratung erfolgt - falls notwendig - eine Weiterleitung an den Hausarzt, Facharzt oder auch in die Ambulanz.

Vorarlberg ist - neben Niederösterreich und Wien - eines von drei Bundesländern, die an einer Testphase bis Ende 2018 teilnehmen. Diese Bundesländer tragen auch rund die Hälfte der anfallenden Kosten.