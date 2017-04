3.000 Schüler besuchen eine Privatschulen

In Vorarlberg ist die Zahl der Privatschulen in den vergangenen Jahren auf 16 gestiegen. Die Anzahl an Schülern ist mit 3.000 konstant geblieben - im Gegensatz zu Restösterreich, wo ein markantes Wachstum zu verzeichnen ist.

In Vorarlberg gibt es mittlerweile 16 Privatschulen. Der Großteil davon hat einen konfessionellen Hintergrund. Zumeist haben diese Schulen bereits eine lange Tradition und sind historisch gewachsen, heißt es beim Landesschulrat.

Die Eltern haben ganz unterschiedliche Gründe, ihr Kind auf eine Privatschule zu geben. Vielfach spiele die Wertehaltung und -vermittlung eine Rolle. Immer wichtiger werden laut Landesschulrat auch neue pädagogische Ansätze, wie beispielsweise Montessori. Auch die speziellen Ausrichtungen seien vielfach ausschlaggebend - so werden einige HLWs als Privatschulen geführt.

Österreichweit steigt Zahl der Privatschüler

Da Privatschulen nicht öffentlich geführt werden, wird Schulgeld verlangt - im Durchschnitt rund 200 Euro pro Monate. Rund 3.000 Schüler besuchen derzeit in Vorarlberg eine Privatschule - das sind sechs Prozent der Gesamtschülerzahl und etwa gleich viele wie noch vor fünf Jahren.

Österreichweit zeigt sich jedoch ein anderer Trend. So ist die Schüleranzahl an Privatschulen in den vergangenen Jahren um gut ein Sechstel gestiegen. In Wien besucht bereits jeder fünfte Schüler eine Privatschule.